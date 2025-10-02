Odkrijte ključne vpoglede v End Federal Reserve (EFR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…

THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control.

Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EFR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike End Federal Reserve (EFR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

