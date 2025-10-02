Odkrijte ključne vpoglede v EMOTICOIN (EMOTI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EMOTICOIN (EMOTI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more...

The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all.

#BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme.

#BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more...

Zdaj, ko razumete tokenomiko EMOTI, raziščite ceno žetona EMOTI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EMOTI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike EMOTICOIN (EMOTI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EMOTI? Naša stran za napovedovanje cen EMOTI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.