Tokenomika Emilia (EMILIA)
Tokenomika in analiza cen Emilia (EMILIA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Emilia (EMILIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Emilia (EMILIA)
milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution.
She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies.
Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products.
Tokenomika Emilia (EMILIA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Emilia (EMILIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EMILIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EMILIA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EMILIA, raziščite ceno žetona EMILIA v živo!
Napoved cene EMILIA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EMILIA? Naša stran za napovedovanje cen EMILIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
