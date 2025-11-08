Današnja cena Emerge

Današnja cena kriptovalute Emerge (EMERGE) v živo je $ 0.00001216, s spremembo 0.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EMERGE v USD je $ 0.00001216 na EMERGE.

Kriptovaluta Emerge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,153,813, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 94.77B EMERGE. V zadnjih 24 urah se je EMERGE trgovalo med $ 0.00001195 (najnižje) in $ 0.00001292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00002066, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000559.

V kratkoročni uspešnosti se je EMERGE premaknil -0.90% v zadnji uri in -28.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Emerge (EMERGE)

Tržna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Zaloga v obtoku 94.77B 94.77B 94.77B Skupna ponudba 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutna tržna kapitalizacija Emerge je $ 1.15M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EMERGE je 94.77B, skupna ponudba pa znaša 99999999999.99998. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.22M.