Današnja cena Elysyn Ai

Današnja cena kriptovalute Elysyn Ai (ELYSYN) v živo je $ 0.00061622, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELYSYN v USD je $ 0.00061622 na ELYSYN.

Kriptovaluta Elysyn Ai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,665.69, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.19M ELYSYN. V zadnjih 24 urah se je ELYSYN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.149965, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00061464.

V kratkoročni uspešnosti se je ELYSYN premaknil -- v zadnji uri in -13.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Elysyn Ai (ELYSYN)

Tržna kapitalizacija $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Zaloga v obtoku 9.19M 9.19M 9.19M Skupna ponudba 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Trenutna tržna kapitalizacija Elysyn Ai je $ 5.67K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ELYSYN je 9.19M, skupna ponudba pa znaša 9194235.959072296. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.67K.