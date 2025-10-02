Tokenomika Elon Trump (ET)

Tokenomika Elon Trump (ET)

Odkrijte ključne vpoglede v Elon Trump (ET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:22:05 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Elon Trump (ET)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Elon Trump (ET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 39.15K
Skupna ponudba:
$ 2.10T
Razpoložljivi obtok:
$ 2.10T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 39.15K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Elon Trump (ET)

Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://elontrumpcoin.xyz/
Bela knjiga:
https://elontrumpcoin.xyz/storage/2024/06/Whitepaper-ElonTrumpCoin-ET.pdf

Tokenomika Elon Trump (ET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Elon Trump (ET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ET.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ET, raziščite ceno žetona ET v živo!

Napoved cene ET

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ET? Naša stran za napovedovanje cen ET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

