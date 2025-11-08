Današnja cena kriptovalute Elon Trump Fart v živo je 0.00011998 USD. Tržna kapitalizacija ETF500 je 121,396 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETF500 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Elon Trump Fart v živo je 0.00011998 USD. Tržna kapitalizacija ETF500 je 121,396 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETF500 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Elon Trump Fart (ETF500) v živo je $ 0.00011998, s spremembo 4.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETF500 v USD je $ 0.00011998 na ETF500.
Kriptovaluta Elon Trump Fart je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 121,396, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.88M ETF500. V zadnjih 24 urah se je ETF500 trgovalo med $ 0.00011317 (najnižje) in $ 0.00012401 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04275891, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010773.
V kratkoročni uspešnosti se je ETF500 premaknil -0.23% v zadnji uri in -10.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Elon Trump Fart (ETF500)
$ 121.40K
$ 121.40K
--
--
$ 121.40K
$ 121.40K
999.88M
999.88M
999,880,576.70941
999,880,576.70941
Trenutna tržna kapitalizacija Elon Trump Fart je $ 121.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ETF500 je 999.88M, skupna ponudba pa znaša 999880576.70941. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 121.40K.
Zgodovina cene Elon Trump Fart, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00011317
$ 0.00011317
24H Nizka
$ 0.00012401
$ 0.00012401
24H Visoka
$ 0.00011317
$ 0.00011317
$ 0.00012401
$ 0.00012401
$ 0.04275891
$ 0.04275891
$ 0.00010773
$ 0.00010773
-0.23%
+4.46%
-10.00%
-10.00%
Zgodovina cen Elon Trump Fart (ETF500) v USD
Danes je bila sprememba cene Elon Trump Fart v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Elon Trump Fart v USD $ -0.0000687774. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Elon Trump Fart v USD $ -0.0000914488. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Elon Trump Fart v USD $ -0.001190655944686835.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+4.46%
30 dni
$ -0.0000687774
-57.32%
60 dni
$ -0.0000914488
-76.22%
90 dni
$ -0.001190655944686835
-90.84%
Napoved cene za kriptovaluto Elon Trump Fart
Napoved cene Elon Trump Fart (ETF500) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ETF500 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Elon Trump Fart (ETF500) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Elon Trump Fart lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Elon Trump Fart v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ETF500 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Elon Trump Fart.
Kaj je Elon Trump Fart (ETF500)
The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Elon Trump Fart
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Elon Trump Fart?
Če bi kriptovaluta Elon Trump Fart rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Elon Trump Fart.
Koliko je kriptovaluta Elon Trump Fart vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Elon Trump Fart je $ 0.00011998. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Elon Trump Fart še vedno dobra naložba?
Elon Trump Fart ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ETF500, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Elon Trump Fart?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Elon Trump Fart v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Elon Trump Fart?
Cena kriptovalute ETF500 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Elon Trump Fart v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ETF500.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Elon Trump Fart?
Na ceno ETF500 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,798.22
+0.99%
ETH
3,410.48
+3.42%
SOL
159.23
+2.45%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1635
+6.47%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ETF500 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ETF500/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Elon Trump Fart gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Elon Trump Fart letos rasla?
Cena kriptovalute Elon Trump Fart bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Elon Trump Fart (ETF500).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:55:27 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Elon Trump Fart (ETF500)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.