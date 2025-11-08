Današnja cena Elon Trump Fart

Današnja cena kriptovalute Elon Trump Fart (ETF500) v živo je $ 0.00011998, s spremembo 4.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETF500 v USD je $ 0.00011998 na ETF500.

Kriptovaluta Elon Trump Fart je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 121,396, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.88M ETF500. V zadnjih 24 urah se je ETF500 trgovalo med $ 0.00011317 (najnižje) in $ 0.00012401 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04275891, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010773.

V kratkoročni uspešnosti se je ETF500 premaknil -0.23% v zadnji uri in -10.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Elon Trump Fart (ETF500)

Tržna kapitalizacija $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K Zaloga v obtoku 999.88M 999.88M 999.88M Skupna ponudba 999,880,576.70941 999,880,576.70941 999,880,576.70941

