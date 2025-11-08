Današnja cena Eli Lilly xStock

Današnja cena kriptovalute Eli Lilly xStock (LLYX) v živo je $ 924.53, s spremembo 0.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LLYX v USD je $ 924.53 na LLYX.

Kriptovaluta Eli Lilly xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 360,386, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 389.80 LLYX. V zadnjih 24 urah se je LLYX trgovalo med $ 901.6 (najnižje) in $ 936.23 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 960.26, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 624.79.

V kratkoročni uspešnosti se je LLYX premaknil -0.14% v zadnji uri in +7.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Eli Lilly xStock (LLYX)

Tržna kapitalizacija $ 360.39K$ 360.39K $ 360.39K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.73M$ 19.73M $ 19.73M Zaloga v obtoku 389.80 389.80 389.80 Skupna ponudba 21,343.98215452998 21,343.98215452998 21,343.98215452998

