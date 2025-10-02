Odkrijte ključne vpoglede v Elephant Money (ELEPHANT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ELEPHANT.MONEY implements a voluntary, sustainable, and permissionless global economic engine on top of a collection of blue chip assets, a core rewards token (ELEPHANT), and a stable coin (TRUNK). The ELEPHANT.MONEY protocol is a 100% complete and finished product and provides yield and price appreciation in any market cycle.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ELEPHANT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Elephant Money (ELEPHANT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

