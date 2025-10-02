Odkrijte ključne vpoglede v Eggs Finance (EGGS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Eggs Finance (EGGS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EGGS, raziščite ceno žetona EGGS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EGGS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Eggs Finance (EGGS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EGGS? Naša stran za napovedovanje cen EGGS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.