Tokenomika Eggle Energy (ENG) Odkrijte ključne vpoglede v Eggle Energy (ENG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Eggle Energy (ENG) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Eggle Energy (ENG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 12.15M Skupna ponudba: $ 696.79M Razpoložljivi obtok: $ 601.79M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 14.07M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.04452341 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01594232 Trenutna cena: $ 0.02019769

Informacije o Eggle Energy (ENG) Uradna spletna stran: https://eggle.xyz/ Bela knjiga: https://docs.eggle.xyz/

Tokenomika Eggle Energy (ENG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Eggle Energy (ENG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov ENG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ENG. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko ENG, raziščite ceno žetona ENG v živo!

