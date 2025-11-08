Eggle Energy Cena (ENG)
Današnja cena kriptovalute Eggle Energy (ENG) v živo je $ 0.03096711, s spremembo 7.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ENG v USD je $ 0.03096711 na ENG.
Kriptovaluta Eggle Energy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,279,799, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 602.20M ENG. V zadnjih 24 urah se je ENG trgovalo med $ 0.0281647 (najnižje) in $ 0.03115155 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04452341, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02724465.
V kratkoročni uspešnosti se je ENG premaknil +2.11% v zadnji uri in -9.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Eggle Energy je $ 18.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ENG je 602.20M, skupna ponudba pa znaša 697204996.2257041. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.16M.
+2.11%
+7.44%
-9.73%
-9.73%
Danes je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ +0.00214467.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ -0.0059185207.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ -0.0055322215.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00214467
|+7.44%
|30 dni
|$ -0.0059185207
|-19.11%
|60 dni
|$ -0.0055322215
|-17.86%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Eggle Energy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.
This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.
Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.