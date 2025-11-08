BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Eggle Energy v živo je 0.03096711 USD. Tržna kapitalizacija ENG je 18,279,799 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ENG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Eggle Energy v živo je 0.03096711 USD. Tržna kapitalizacija ENG je 18,279,799 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ENG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ENG

Informacije o ceni ENG

Kaj je ENG

Bela knjiga ENG

Uradna spletna stran ENG

Tokenomika ENG

Napoved cen ENG

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Eggle Energy Logotip

Eggle Energy Cena (ENG)

Nerazporejeno

Cena 1 ENG v USD v živo:

$0.03035478
$0.03035478$0.03035478
+5.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Eggle Energy (ENG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:00:46 (UTC+8)

Današnja cena Eggle Energy

Današnja cena kriptovalute Eggle Energy (ENG) v živo je $ 0.03096711, s spremembo 7.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ENG v USD je $ 0.03096711 na ENG.

Kriptovaluta Eggle Energy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,279,799, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 602.20M ENG. V zadnjih 24 urah se je ENG trgovalo med $ 0.0281647 (najnižje) in $ 0.03115155 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04452341, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02724465.

V kratkoročni uspešnosti se je ENG premaknil +2.11% v zadnji uri in -9.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Eggle Energy (ENG)

$ 18.28M
$ 18.28M$ 18.28M

--
----

$ 21.16M
$ 21.16M$ 21.16M

602.20M
602.20M 602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Trenutna tržna kapitalizacija Eggle Energy je $ 18.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ENG je 602.20M, skupna ponudba pa znaša 697204996.2257041. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.16M.

Zgodovina cene Eggle Energy, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0281647
$ 0.0281647$ 0.0281647
24H Nizka
$ 0.03115155
$ 0.03115155$ 0.03115155
24H Visoka

$ 0.0281647
$ 0.0281647$ 0.0281647

$ 0.03115155
$ 0.03115155$ 0.03115155

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.02724465
$ 0.02724465$ 0.02724465

+2.11%

+7.44%

-9.73%

-9.73%

Zgodovina cen Eggle Energy (ENG) v USD

Danes je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ +0.00214467.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ -0.0059185207.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ -0.0055322215.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Eggle Energy v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00214467+7.44%
30 dni$ -0.0059185207-19.11%
60 dni$ -0.0055322215-17.86%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Eggle Energy

Napoved cene Eggle Energy (ENG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ENG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Eggle Energy (ENG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Eggle Energy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Eggle Energy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ENG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Eggle Energy.

Kaj je Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Eggle Energy (ENG)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Eggle Energy

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Eggle Energy?
Če bi kriptovaluta Eggle Energy rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Eggle Energy.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:00:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Eggle Energy (ENG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Eggle Energy

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8540
$0.8540$0.8540

+1,608.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000040000
$0.000040000$0.000040000

+566.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.26647
$0.26647$0.26647

+143.72%

0G

0G

0G

$1.544
$1.544$1.544

+47.89%

S

S

S

$0.1820
$0.1820$0.1820

+37.25%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.