Današnja cena Eggle Energy

Današnja cena kriptovalute Eggle Energy (ENG) v živo je $ 0.03096711, s spremembo 7.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ENG v USD je $ 0.03096711 na ENG.

Kriptovaluta Eggle Energy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,279,799, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 602.20M ENG. V zadnjih 24 urah se je ENG trgovalo med $ 0.0281647 (najnižje) in $ 0.03115155 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04452341, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02724465.

V kratkoročni uspešnosti se je ENG premaknil +2.11% v zadnji uri in -9.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Eggle Energy (ENG)

Tržna kapitalizacija $ 18.28M$ 18.28M $ 18.28M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.16M$ 21.16M $ 21.16M Zaloga v obtoku 602.20M 602.20M 602.20M Skupna ponudba 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Trenutna tržna kapitalizacija Eggle Energy je $ 18.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ENG je 602.20M, skupna ponudba pa znaša 697204996.2257041. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.16M.