Današnja cena Edu3Games

Današnja cena kriptovalute Edu3Games (EGN) v živo je $ 0.01404321, s spremembo 1.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGN v USD je $ 0.01404321 na EGN.

Kriptovaluta Edu3Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,043,527, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M EGN. V zadnjih 24 urah se je EGN trgovalo med $ 0.01353214 (najnižje) in $ 0.01441309 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04242631, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01272809.

V kratkoročni uspešnosti se je EGN premaknil +1.99% v zadnji uri in -1.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Edu3Games (EGN)

Tržna kapitalizacija $ 14.04M$ 14.04M $ 14.04M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.04M$ 14.04M $ 14.04M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Trenutna tržna kapitalizacija Edu3Games je $ 14.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EGN je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999798.335335. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.04M.