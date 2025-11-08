BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Edu3Games v živo je 0.01404321 USD. Tržna kapitalizacija EGN je 14,043,527 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EGN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Edu3Games v živo je 0.01404321 USD. Tržna kapitalizacija EGN je 14,043,527 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EGN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o EGN

Informacije o ceni EGN

Kaj je EGN

Uradna spletna stran EGN

Tokenomika EGN

Napoved cen EGN

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Edu3Games Logotip

Edu3Games Cena (EGN)

Nerazporejeno

Cena 1 EGN v USD v živo:

$0.01404321
$0.01404321$0.01404321
+1.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Edu3Games (EGN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:00:39 (UTC+8)

Današnja cena Edu3Games

Današnja cena kriptovalute Edu3Games (EGN) v živo je $ 0.01404321, s spremembo 1.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGN v USD je $ 0.01404321 na EGN.

Kriptovaluta Edu3Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,043,527, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M EGN. V zadnjih 24 urah se je EGN trgovalo med $ 0.01353214 (najnižje) in $ 0.01441309 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04242631, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01272809.

V kratkoročni uspešnosti se je EGN premaknil +1.99% v zadnji uri in -1.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Edu3Games (EGN)

$ 14.04M
$ 14.04M$ 14.04M

--
----

$ 14.04M
$ 14.04M$ 14.04M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335 999,999,798.335335

Trenutna tržna kapitalizacija Edu3Games je $ 14.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EGN je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999798.335335. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.04M.

Zgodovina cene Edu3Games, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01353214
$ 0.01353214$ 0.01353214
24H Nizka
$ 0.01441309
$ 0.01441309$ 0.01441309
24H Visoka

$ 0.01353214
$ 0.01353214$ 0.01353214

$ 0.01441309
$ 0.01441309$ 0.01441309

$ 0.04242631
$ 0.04242631$ 0.04242631

$ 0.01272809
$ 0.01272809$ 0.01272809

+1.99%

+1.30%

-1.01%

-1.01%

Zgodovina cen Edu3Games (EGN) v USD

Danes je bila sprememba cene Edu3Games v USD $ +0.00018044.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Edu3Games v USD $ -0.0046149119.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Edu3Games v USD $ -0.0048533783.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Edu3Games v USD $ -0.025257234550579364.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00018044+1.30%
30 dni$ -0.0046149119-32.86%
60 dni$ -0.0048533783-34.56%
90 dni$ -0.025257234550579364-64.26%

Napoved cene za kriptovaluto Edu3Games

Napoved cene Edu3Games (EGN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EGN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Edu3Games (EGN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Edu3Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Edu3Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EGN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Edu3Games.

Kaj je Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Edu3Games (EGN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Edu3Games

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Edu3Games?
Če bi kriptovaluta Edu3Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Edu3Games.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:00:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Edu3Games (EGN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Edu3Games

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8610
$0.8610$0.8610

+1,622.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000037400
$0.000037400$0.000037400

+523.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.25985
$0.25985$0.25985

+137.67%

0G

0G

0G

$1.543
$1.543$1.543

+47.79%

S

S

S

$0.1818
$0.1818$0.1818

+37.10%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.