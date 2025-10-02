Odkrijte ključne vpoglede v Edgevana Staked SOL (EDGESOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Edgevana Staked SOL (EDGESOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

Zdaj, ko razumete tokenomiko EDGESOL, raziščite ceno žetona EDGESOL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EDGESOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Edgevana Staked SOL (EDGESOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EDGESOL? Naša stran za napovedovanje cen EDGESOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.