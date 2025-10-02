Tokenomika Eclipse Fi (ECLIP)
Tokenomika in analiza cen Eclipse Fi (ECLIP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Eclipse Fi (ECLIP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Eclipse Fi (ECLIP)
What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market.
Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more.
What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe.
We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3.
History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems.
What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base.
What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches.
Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists.
We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.
Tokenomika Eclipse Fi (ECLIP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Eclipse Fi (ECLIP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ECLIP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ECLIP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ECLIP, raziščite ceno žetona ECLIP v živo!
Napoved cene ECLIP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ECLIP? Naša stran za napovedovanje cen ECLIP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
