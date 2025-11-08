Današnja cena EchoMetrix

Današnja cena kriptovalute EchoMetrix (MTX) v živo je $ 0.00007761, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTX v USD je $ 0.00007761 na MTX.

Kriptovaluta EchoMetrix je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,761.34, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M MTX. V zadnjih 24 urah se je MTX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00061274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005309.

V kratkoročni uspešnosti se je MTX premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije EchoMetrix (MTX)

Tržna kapitalizacija $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

