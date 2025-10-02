Tokenomika EARLY Radix (EARLY)
Tokenomika in analiza cen EARLY Radix (EARLY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EARLY Radix (EARLY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o EARLY Radix (EARLY)
Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched.
Tokenomika EARLY Radix (EARLY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike EARLY Radix (EARLY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EARLY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EARLY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EARLY, raziščite ceno žetona EARLY v živo!
