Današnja cena EAGLES WINGS

Današnja cena kriptovalute EAGLES WINGS (EGW) v živo je --, s spremembo 1.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGW v USD je -- na EGW.

Kriptovaluta EAGLES WINGS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,174, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 446.95B EGW. V zadnjih 24 urah se je EGW trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je EGW premaknil +0.02% v zadnji uri in -7.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije EAGLES WINGS (EGW)

Tržna kapitalizacija $ 39.17K$ 39.17K $ 39.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.17K$ 39.17K $ 39.17K Zaloga v obtoku 446.95B 446.95B 446.95B Skupna ponudba 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Trenutna tržna kapitalizacija EAGLES WINGS je $ 39.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EGW je 446.95B, skupna ponudba pa znaša 446949443649.4603. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.17K.