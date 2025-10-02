Tokenomika Eafin (EAFIN)

Tokenomika Eafin (EAFIN)

Odkrijte ključne vpoglede v Eafin (EAFIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Eafin (EAFIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Eafin (EAFIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 882.15K
$ 882.15K
Skupna ponudba:
$ 1.62B
$ 1.62B
Razpoložljivi obtok:
$ 218.03M
$ 218.03M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.55M
$ 6.55M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.410177
$ 0.410177
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00404219
$ 0.00404219
Trenutna cena:
$ 0.00404592
$ 0.00404592

Informacije o Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

Uradna spletna stran:
https://eafin.tech/
Bela knjiga:
https://eafin.tech/litepaper

Tokenomika Eafin (EAFIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Eafin (EAFIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EAFIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EAFIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EAFIN, raziščite ceno žetona EAFIN v živo!

Napoved cene EAFIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EAFIN? Naša stran za napovedovanje cen EAFIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

