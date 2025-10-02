Tokenomika dwog (DWOG)
Tokenomika in analiza cen dwog (DWOG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za dwog (DWOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o dwog (DWOG)
Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO.
It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms
Tokenomika dwog (DWOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike dwog (DWOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DWOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DWOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DWOG, raziščite ceno žetona DWOG v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
