Današnja cena DUNA AI

Današnja cena kriptovalute DUNA AI (DUNA) v živo je --, s spremembo 4.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DUNA v USD je -- na DUNA.

Kriptovaluta DUNA AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 262,883, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DUNA. V zadnjih 24 urah se je DUNA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00300003, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DUNA premaknil -1.47% v zadnji uri in -21.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DUNA AI (DUNA)

Tržna kapitalizacija $ 262.88K$ 262.88K $ 262.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 262.88K$ 262.88K $ 262.88K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DUNA AI je $ 262.88K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DUNA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 262.88K.