Današnja cena DuelNow

Današnja cena kriptovalute DuelNow (DNOW) v živo je $ 0.00184324, s spremembo 25.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DNOW v USD je $ 0.00184324 na DNOW.

Kriptovaluta DuelNow je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 169,052, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 91.80M DNOW. V zadnjih 24 urah se je DNOW trgovalo med $ 0.00132969 (najnižje) in $ 0.00197863 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04443182, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DNOW premaknil -0.32% v zadnji uri in +14.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DuelNow (DNOW)

Tržna kapitalizacija $ 169.05K$ 169.05K $ 169.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Zaloga v obtoku 91.80M 91.80M 91.80M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

