BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Duelmasters v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DM je 53,570 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Duelmasters v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DM je 53,570 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DM

Informacije o ceni DM

Kaj je DM

Uradna spletna stran DM

Tokenomika DM

Napoved cen DM

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Duelmasters Logotip

Duelmasters Cena (DM)

Nerazporejeno

Cena 1 DM v USD v živo:

--
----
+16.80%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Duelmasters (DM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:38:45 (UTC+8)

Današnja cena Duelmasters

Današnja cena kriptovalute Duelmasters (DM) v živo je --, s spremembo 17.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DM v USD je -- na DM.

Kriptovaluta Duelmasters je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 53,570, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 699.64M DM. V zadnjih 24 urah se je DM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DM premaknil -0.45% v zadnji uri in -37.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Duelmasters (DM)

$ 53.57K
$ 53.57K$ 53.57K

--
----

$ 76.54K
$ 76.54K$ 76.54K

699.64M
699.64M 699.64M

999,641,733.23472
999,641,733.23472 999,641,733.23472

Trenutna tržna kapitalizacija Duelmasters je $ 53.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DM je 699.64M, skupna ponudba pa znaša 999641733.23472. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 76.54K.

Zgodovina cene Duelmasters, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

+17.33%

-37.74%

-37.74%

Zgodovina cen Duelmasters (DM) v USD

Danes je bila sprememba cene Duelmasters v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Duelmasters v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Duelmasters v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Duelmasters v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+17.33%
30 dni$ 0-48.22%
60 dni$ 0+218.77%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Duelmasters

Napoved cene Duelmasters (DM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Duelmasters (DM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Duelmasters lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Duelmasters v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Duelmasters.

Kaj je Duelmasters (DM)

Duelmasters is a leading gaming platform designed for competitive players to monetize their gaming skills in top titles such as Fortnite, PUBG, FC25, and many others. What sets Duelmasters apart is the ability for users to place Staking bets on their favorite streamers, earning real rewards simply by watching and supporting them. This creates a dynamic, interactive experience that brings fans closer to the action. The official token powering the platform is DMT, enabling seamless transactions and unlocking exclusive features. Join the revolution and be part of the future of gaming and esports!

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Duelmasters (DM)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Duelmasters

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Duelmasters?
Če bi kriptovaluta Duelmasters rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Duelmasters.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:38:45 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Duelmasters (DM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Duelmasters

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6100
$0.6100$0.6100

+1,120.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.26832
$0.26832$0.26832

+145.42%

0G

0G

0G

$1.611
$1.611$1.611

+54.31%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000008950
$0.000008950$0.000008950

+49.16%

S

S

S

$0.1805
$0.1805$0.1805

+36.12%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.