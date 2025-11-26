Kaj je DOP

Tokenomika Drops Ownership Power (DOP) Odkrijte ključne vpoglede v Drops Ownership Power (DOP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Drops Ownership Power (DOP) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Drops Ownership Power (DOP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 38.40K $ 38.40K $ 38.40K Skupna ponudba: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Razpoložljivi obtok: $ 13.46M $ 13.46M $ 13.46M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 42.79K $ 42.79K $ 42.79K Najvišja vrednost vseh časov: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00102064 $ 0.00102064 $ 0.00102064 Trenutna cena: $ 0.00285293 $ 0.00285293 $ 0.00285293 Preberite več o ceni Drops Ownership Power (DOP) Kupite DOP zdaj!

Informacije o Drops Ownership Power (DOP) Uradna spletna stran: https://drops.co

Tokenomika Drops Ownership Power (DOP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Drops Ownership Power (DOP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DOP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOP. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DOP, raziščite ceno žetona DOP v živo!

Napoved cene DOP Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOP? Naša stran za napovedovanje cen DOP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona DOP zdaj!

