Današnja cena Drops Ownership Power

Današnja cena kriptovalute Drops Ownership Power (DOP) v živo je $ 0.0044715, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOP v USD je $ 0.0044715 na DOP.

Kriptovaluta Drops Ownership Power je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 60,178, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.46M DOP. V zadnjih 24 urah se je DOP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.75, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00102064.

V kratkoročni uspešnosti se je DOP premaknil -- v zadnji uri in +0.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Drops Ownership Power (DOP)

Tržna kapitalizacija $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Zaloga v obtoku 13.46M 13.46M 13.46M Skupna ponudba 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Drops Ownership Power je $ 60.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOP je 13.46M, skupna ponudba pa znaša 15000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 67.07K.