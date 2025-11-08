Današnja cena Drop Staked INIT

Današnja cena kriptovalute Drop Staked INIT (DEINIT) v živo je $ 0.19786, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEINIT v USD je $ 0.19786 na DEINIT.

Kriptovaluta Drop Staked INIT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,835.28, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 59.82K DEINIT. V zadnjih 24 urah se je DEINIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.788788, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.193059.

V kratkoročni uspešnosti se je DEINIT premaknil -- v zadnji uri in -23.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Drop Staked INIT (DEINIT)

Tržna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Zaloga v obtoku 59.82K 59.82K 59.82K Skupna ponudba 59,816.553167 59,816.553167 59,816.553167

