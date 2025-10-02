Tokenomika Droid (DROID)
Tokenomika in analiza cen Droid (DROID)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Droid (DROID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Droid (DROID)
Droid is the community token powering Nakamoto_1, humanity's first-ever interplanetary treasure hunt to the Moon's unexplored south pole.
Created for crypto enthusiasts and lunar pioneers alike, Droid fuels exploration, discovery, and rewards.
Droid is naturally deflationary as liquidity pool proceeds go directly to the treasure chest on the Moon.
It represents a historic leap, merging blockchain innovation with real-world adventure, marking a bold new chapter for space-bound communities.
Droid was born out of Nakamoto_1's successful NFT drop where 24,000 NFTs were sold in 1 day.
Tokenomika Droid (DROID): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Droid (DROID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DROID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DROID.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DROID, raziščite ceno žetona DROID v živo!
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DROID? Naša stran za napovedovanje cen DROID združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
