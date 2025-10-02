Odkrijte ključne vpoglede v DRIL (DRIL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DRIL (DRIL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Dril combines the community-driven dynamics of platforms like Reddit and 4chan with tokenized incentives. 4chan is known for the anonymity and privacy it offers its users, while Reddit runs on a karma-based approach that appreciates users who contribute value to its community. Dril takes the best of both into DeFi—building a platform that provides the privacy degens need and rewarding their contributions with crypto, based on a point-based reward system.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DRIL, raziščite ceno žetona DRIL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DRIL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DRIL (DRIL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DRIL? Naša stran za napovedovanje cen DRIL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

