Današnja cena kriptovalute DRESSdio v živo je 0.0155115 USD. Tržna kapitalizacija DRESS je 5,467,119 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DRESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 DRESS v USD v živo:

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
DRESSdio (DRESS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:00:18 (UTC+8)

Današnja cena DRESSdio

Današnja cena kriptovalute DRESSdio (DRESS) v živo je $ 0.0155115, s spremembo 3.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRESS v USD je $ 0.0155115 na DRESS.

Kriptovaluta DRESSdio je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,467,119, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 352.68M DRESS. V zadnjih 24 urah se je DRESS trgovalo med $ 0.01468006 (najnižje) in $ 0.01552048 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.152477, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01468006.

V kratkoročni uspešnosti se je DRESS premaknil +0.26% v zadnji uri in -63.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DRESSdio (DRESS)

Trenutna tržna kapitalizacija DRESSdio je $ 5.47M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DRESS je 352.68M, skupna ponudba pa znaša 2000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.00M.

Zgodovina cene DRESSdio, USD

24-urni razpon sprememb cen:
+0.26%

+3.74%

-63.71%

-63.71%

Zgodovina cen DRESSdio (DRESS) v USD

Danes je bila sprememba cene DRESSdio v USD $ +0.0005589.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DRESSdio v USD $ -0.0114043882.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DRESSdio v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DRESSdio v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0005589+3.74%
30 dni$ -0.0114043882-73.52%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto DRESSdio

Napoved cene DRESSdio (DRESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DRESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DRESSdio (DRESS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DRESSdio lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DRESSdio v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DRESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DRESSdio.

Kaj je DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DRESSdio

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DRESSdio?
Če bi kriptovaluta DRESSdio rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DRESSdio.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:00:18 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti DRESSdio

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.