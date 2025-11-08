Današnja cena DRESSdio

Današnja cena kriptovalute DRESSdio (DRESS) v živo je $ 0.0155115, s spremembo 3.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRESS v USD je $ 0.0155115 na DRESS.

Kriptovaluta DRESSdio je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,467,119, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 352.68M DRESS. V zadnjih 24 urah se je DRESS trgovalo med $ 0.01468006 (najnižje) in $ 0.01552048 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.152477, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01468006.

V kratkoročni uspešnosti se je DRESS premaknil +0.26% v zadnji uri in -63.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DRESSdio (DRESS)

Tržna kapitalizacija $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.00M$ 31.00M $ 31.00M Zaloga v obtoku 352.68M 352.68M 352.68M Skupna ponudba 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DRESSdio je $ 5.47M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DRESS je 352.68M, skupna ponudba pa znaša 2000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.00M.