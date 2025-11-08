Današnja cena dreamcoin

Današnja cena kriptovalute dreamcoin (DREAM) v živo je $ 0.00001354, s spremembo 3.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DREAM v USD je $ 0.00001354 na DREAM.

Kriptovaluta dreamcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,526.01, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.73M DREAM. V zadnjih 24 urah se je DREAM trgovalo med $ 0.00001306 (najnižje) in $ 0.00001409 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00022927, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001205.

V kratkoročni uspešnosti se je DREAM premaknil -0.75% v zadnji uri in -15.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije dreamcoin (DREAM)

Tržna kapitalizacija $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Zaloga v obtoku 998.73M 998.73M 998.73M Skupna ponudba 998,729,604.365583 998,729,604.365583 998,729,604.365583

Trenutna tržna kapitalizacija dreamcoin je $ 13.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DREAM je 998.73M, skupna ponudba pa znaša 998729604.365583. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.53K.