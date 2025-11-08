Današnja cena Drawcast

Današnja cena kriptovalute Drawcast (DRAW) v živo je --, s spremembo 4.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRAW v USD je -- na DRAW.

Kriptovaluta Drawcast je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 174,104, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B DRAW. V zadnjih 24 urah se je DRAW trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DRAW premaknil -3.14% v zadnji uri in -16.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Drawcast (DRAW)

Tržna kapitalizacija $ 174.10K$ 174.10K $ 174.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 174.10K$ 174.10K $ 174.10K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Drawcast je $ 174.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DRAW je 100.00B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 174.10K.