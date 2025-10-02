Tokenomika Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Tokenomika Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Odkrijte ključne vpoglede v Dragon Crypto Aurum (DCAU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:18:55 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dragon Crypto Aurum (DCAU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 47.03K
Skupna ponudba:
$ 154.13K
Razpoložljivi obtok:
$ 151.70K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 47.78K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 177.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.268575
Trenutna cena:
$ 0.31002
Informacije o Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.

For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.

DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:

https://aurumdraconis.dragoncrypto.io

https://tinydragon.games/

DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Uradna spletna stran:
https://dragoncrypto.io/

Tokenomika Dragon Crypto Aurum (DCAU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dragon Crypto Aurum (DCAU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DCAU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DCAU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DCAU, raziščite ceno žetona DCAU v živo!

Napoved cene DCAU

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DCAU? Naša stran za napovedovanje cen DCAU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

