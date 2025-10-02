Odkrijte ključne vpoglede v Dragon Crypto Aurum (DCAU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DCAU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Dragon Crypto Aurum (DCAU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

