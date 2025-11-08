Današnja cena Dr Emma Sage

Današnja cena kriptovalute Dr Emma Sage (EMMA) v živo je $ 0.00018758, s spremembo 6.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EMMA v USD je $ 0.00018758 na EMMA.

Kriptovaluta Dr Emma Sage je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 187,829, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B EMMA. V zadnjih 24 urah se je EMMA trgovalo med $ 0.00017471 (najnižje) in $ 0.00020818 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00037869, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003384.

V kratkoročni uspešnosti se je EMMA premaknil +1.99% v zadnji uri in -38.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dr Emma Sage (EMMA)

Tržna kapitalizacija $ 187.83K$ 187.83K $ 187.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 187.83K$ 187.83K $ 187.83K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dr Emma Sage je $ 187.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EMMA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 187.83K.