Današnja cena DPAI

Današnja cena kriptovalute DPAI (DPAI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DPAI v USD je -- na DPAI.

Kriptovaluta DPAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,858.47, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M DPAI. V zadnjih 24 urah se je DPAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01647213, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DPAI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DPAI (DPAI)

Tržna kapitalizacija $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Zaloga v obtoku 10.00M 10.00M 10.00M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DPAI je $ 5.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DPAI je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.86K.