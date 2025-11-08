Današnja cena Dorol

Današnja cena kriptovalute Dorol (DRL) v živo je $ 3,864.84, s spremembo 0.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRL v USD je $ 3,864.84 na DRL.

Kriptovaluta Dorol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,476, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.36 DRL. V zadnjih 24 urah se je DRL trgovalo med $ 3,816.21 (najnižje) in $ 3,908.28 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,469.59, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,321.49.

V kratkoročni uspešnosti se je DRL premaknil +0.09% v zadnji uri in +0.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dorol (DRL)

Tržna kapitalizacija $ 51.48K$ 51.48K $ 51.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 38.54B$ 38.54B $ 38.54B Zaloga v obtoku 13.36 13.36 13.36 Skupna ponudba 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dorol je $ 51.48K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DRL je 13.36, skupna ponudba pa znaša 9999998.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 38.54B.