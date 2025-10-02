Tokenomika Dopex Rebate (RDPX)

Tržna kapitalizacija:
$ 2.56M
Skupna ponudba:
$ 2.10M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.36M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.94M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 315.58
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.308974
Trenutna cena:
$ 1.88
Informacije o Dopex Rebate (RDPX)

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended.

rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token.

  1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults.
  2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions.
  3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets.
  4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
Uradna spletna stran:
https://dopex.io

Tokenomika Dopex Rebate (RDPX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dopex Rebate (RDPX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RDPX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RDPX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RDPX, raziščite ceno žetona RDPX v živo!

Napoved cene RDPX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RDPX? Naša stran za napovedovanje cen RDPX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

