A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PAPER, raziščite ceno žetona PAPER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PAPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Dope World Paper (PAPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PAPER? Naša stran za napovedovanje cen PAPER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

