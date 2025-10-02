Tokenomika DooggieCoin (DOOG)
Tokenomika in analiza cen DooggieCoin (DOOG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DooggieCoin (DOOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DooggieCoin (DOOG)
DooggieCoin is the official memecoin for the Dooggies project. It was fairly launched on the 4th birthday of Dooggies with the Bankr bot on Base. Dooggies is originally an NFT community on Ethereum that has expanded with NFT collections on Doge and Base, and now a memecoin on Base. This token is for Dooggies collectors, enthusiasts, and supporters of the project who come together to chat, meme, and have fun.
Tokenomika DooggieCoin (DOOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DooggieCoin (DOOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DOOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DOOG, raziščite ceno žetona DOOG v živo!
Napoved cene DOOG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOOG? Naša stran za napovedovanje cen DOOG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
