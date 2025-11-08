Današnja cena donk on bonk

Današnja cena kriptovalute donk on bonk (DONK) v živo je --, s spremembo 1.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DONK v USD je -- na DONK.

Kriptovaluta donk on bonk je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,588.52, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.97B DONK. V zadnjih 24 urah se je DONK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DONK premaknil -0.13% v zadnji uri in -24.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije donk on bonk (DONK)

Tržna kapitalizacija $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K Zaloga v obtoku 68.97B 68.97B 68.97B Skupna ponudba 68,966,770,583.8497 68,966,770,583.8497 68,966,770,583.8497

