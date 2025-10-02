Tokenomika Don PepeX (PEPEX)
Informacije o Don PepeX (PEPEX)
Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance.
Tokenomika Don PepeX (PEPEX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Don PepeX (PEPEX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PEPEX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEPEX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PEPEX, raziščite ceno žetona PEPEX v živo!
