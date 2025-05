Kaj je DOMES (DOMES)

$DOMES is more than just a token—it’s a movement. Built on the TON blockchain, $DOMES is dedicated to protecting privacy and empowering the community. With a vision rooted in freedom, security, and the power of meme culture, $DOMES combines the fun of meme tokens with a serious commitment to digital rights. By holding $DOMES, you’re not only part of an innovative ecosystem but also supporting the right to privacy in a rapidly evolving digital world. 🌐🔒

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir DOMES (DOMES) Uradna spletna stran