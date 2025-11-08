Današnja cena Dogstock

Današnja cena kriptovalute Dogstock (DSTOCK) v živo je --, s spremembo 1.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DSTOCK v USD je -- na DSTOCK.

Kriptovaluta Dogstock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,875, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.38B DSTOCK. V zadnjih 24 urah se je DSTOCK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DSTOCK premaknil -1.76% v zadnji uri in -23.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dogstock (DSTOCK)

Tržna kapitalizacija $ 57.88K$ 57.88K $ 57.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 57.88K$ 57.88K $ 57.88K Zaloga v obtoku 999.38B 999.38B 999.38B Skupna ponudba 999,380,701,819.6295 999,380,701,819.6295 999,380,701,819.6295

