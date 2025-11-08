Današnja cena DogKing On XLayer

Današnja cena kriptovalute DogKing On XLayer (DOGKING) v živo je --, s spremembo 9.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGKING v USD je -- na DOGKING.

Kriptovaluta DogKing On XLayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,711.22, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 210.00B DOGKING. V zadnjih 24 urah se je DOGKING trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGKING premaknil +0.23% v zadnji uri in -10.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DogKing On XLayer (DOGKING)

Tržna kapitalizacija $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Zaloga v obtoku 210.00B 210.00B 210.00B Skupna ponudba 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DogKing On XLayer je $ 11.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGKING je 210.00B, skupna ponudba pa znaša 210000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.71K.