Današnja cena doginblock

Današnja cena kriptovalute doginblock (DIB) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DIB v USD je -- na DIB.

Kriptovaluta doginblock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,331.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.42M DIB. V zadnjih 24 urah se je DIB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DIB premaknil -- v zadnji uri in -13.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije doginblock (DIB)

Tržna kapitalizacija $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Zaloga v obtoku 998.42M 998.42M 998.42M Skupna ponudba 998,416,171.135828 998,416,171.135828 998,416,171.135828

