Današnja cena DOGFART

Današnja cena kriptovalute DOGFART (DOGFART) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGFART v USD je -- na DOGFART.

Kriptovaluta DOGFART je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 61,323, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.36B DOGFART. V zadnjih 24 urah se je DOGFART trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGFART premaknil -- v zadnji uri in -24.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DOGFART (DOGFART)

Tržna kapitalizacija $ 61.32K$ 61.32K $ 61.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 61.32K$ 61.32K $ 61.32K Zaloga v obtoku 49.36B 49.36B 49.36B Skupna ponudba 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DOGFART je $ 61.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGFART je 49.36B, skupna ponudba pa znaša 49362000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 61.32K.