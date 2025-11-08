Današnja cena Dogenarii coin

Današnja cena kriptovalute Dogenarii coin (DOGENARII) v živo je --, s spremembo 4.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGENARII v USD je -- na DOGENARII.

Kriptovaluta Dogenarii coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,133.69, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DOGENARII. V zadnjih 24 urah se je DOGENARII trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGENARII premaknil -0.21% v zadnji uri in -38.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dogenarii coin (DOGENARII)

Tržna kapitalizacija $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

