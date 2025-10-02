Tokenomika Doge Jones Industrial Average (DJI)

Tokenomika Doge Jones Industrial Average (DJI)

Odkrijte ključne vpoglede v Doge Jones Industrial Average (DJI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:39:30 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Doge Jones Industrial Average (DJI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Doge Jones Industrial Average (DJI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 230.04K
$ 230.04K
Skupna ponudba:
$ 999.97M
$ 999.97M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 230.04K
$ 230.04K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01475316
$ 0.01475316
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00009681
$ 0.00009681
Trenutna cena:
$ 0.00023078
$ 0.00023078

Informacije o Doge Jones Industrial Average (DJI)

The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture.

Uradna spletna stran:
https://dogejonesindustrial.com/

Tokenomika Doge Jones Industrial Average (DJI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Doge Jones Industrial Average (DJI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DJI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DJI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DJI, raziščite ceno žetona DJI v živo!

Napoved cene DJI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DJI? Naša stran za napovedovanje cen DJI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

