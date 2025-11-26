Kaj je DHC

Tokenomika Doge Head Coin (DHC) Odkrijte ključne vpoglede v Doge Head Coin (DHC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen Doge Head Coin (DHC) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Doge Head Coin (DHC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 9.87M Skupna ponudba: $ 10.02M Razpoložljivi obtok: $ 10.02M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 9.87M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.19 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.03381452 Trenutna cena: $ 0.979494

Informacije o Doge Head Coin (DHC) Uradna spletna stran: https://doge-head.com/ Bela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1Do8EfKgZ3ih7ETOhRrbmFVeHpF6016bK/view?pli=1

Tokenomika Doge Head Coin (DHC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Doge Head Coin (DHC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DHC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DHC. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DHC, raziščite ceno žetona DHC v živo!

