Današnja cena Doge Head Coin

Današnja cena kriptovalute Doge Head Coin (DHC) v živo je $ 0.389733, s spremembo 10.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DHC v USD je $ 0.389733 na DHC.

Kriptovaluta Doge Head Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,906,454, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.02M DHC. V zadnjih 24 urah se je DHC trgovalo med $ 0.34693 (najnižje) in $ 0.424982 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.424982, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03381452.

V kratkoročni uspešnosti se je DHC premaknil -1.06% v zadnji uri in +29.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Doge Head Coin (DHC)

Tržna kapitalizacija $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Zaloga v obtoku 10.02M 10.02M 10.02M Skupna ponudba 10,023,217.11050142 10,023,217.11050142 10,023,217.11050142

Trenutna tržna kapitalizacija Doge Head Coin je $ 3.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DHC je 10.02M, skupna ponudba pa znaša 10023217.11050142. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.91M.