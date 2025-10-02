Odkrijte ključne vpoglede v Doge Caucus (DOGECAUCUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Doge Caucus (DOGECAUCUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DOGECAUCUS, raziščite ceno žetona DOGECAUCUS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DOGECAUCUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Doge Caucus (DOGECAUCUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOGECAUCUS? Naša stran za napovedovanje cen DOGECAUCUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.