Tokenomika Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Odkrijte ključne vpoglede v Doge Caucus (DOGECAUCUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:39:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Doge Caucus (DOGECAUCUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 27.58K
$ 27.58K
Skupna ponudba:
$ 1.00M
$ 1.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 27.58K
$ 27.58K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.58
$ 4.58
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01271748
$ 0.01271748
Trenutna cena:
$ 0.02757771
$ 0.02757771

Informacije o Doge Caucus (DOGECAUCUS)

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

Uradna spletna stran:
https://www.dogecaucus.io

Tokenomika Doge Caucus (DOGECAUCUS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Doge Caucus (DOGECAUCUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DOGECAUCUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOGECAUCUS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DOGECAUCUS, raziščite ceno žetona DOGECAUCUS v živo!

Napoved cene DOGECAUCUS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOGECAUCUS? Naša stran za napovedovanje cen DOGECAUCUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

